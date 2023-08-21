РФ може розпочати нову хвилю мобілізації уже восени: у ГУР розповіли про страхи Кремля

Представник ГУР припускає, що може бути й нова публічна хвиля.

У РФ, ймовірно, готують нову хвилю мобілізації уже восени. У Кремлі непокояться тим, як підвищити готовність росіян.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його прогнозами, нова публічна хвиля мобілізації могла бути запущена вже давно.

"Чому публічна? Тому що мобілізаційні заходи на території РФ не припинялися. І після так званої "часткової мобілізації" цей "м'ясний фонд" поповнюється у російській армії", - сказав він.

Попри це, представник ГУР припускає, що може бути й нова публічна хвиля. Настрої публічного населення - це єдине, що стримує Кремль.

"Якими б вони не були зазомбованими, але мешканці Кремля побоюються наступних реакцій. Тож вони думають над тим, як підвищити "мобілізаційний запал" і готовність населення іти на забій задля втілення якихось божевільних мрій кремлівського карлика та диктатора", - додав він.

Крім того, окупанти готуються до мобілізації на захоплених територіях. Найімовірніше, це станеться одразу після фейкових виборів.

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