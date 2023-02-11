РФ може вдарити по базах США в Польщі: експерт розповів, за яких умов

Експерт занепокоєний, що Україна може порушити домовленість з США - не бити далекобійними ракетами по території Росії.

РФ може вдарити по базах США в Польщі, у випадку якщо Україна застосує по території країни-агресорки далекобійні американські ракети.

Таку думку висловив відомий американський політолог, засновник приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Джордж Фрідман у своїй статті для журналу Geopolitical Futures.

У матеріалі йдеться про стратегічні загрози, що виникають у контексті російського вторгнення в Україну.

Зокрема його турбує зростаюча активність російських військ і нові локальні успіхи окупантів.

"Якщо це стане нормою, то на Україну чекають серйозні проблеми", — вважає Фрідман.

Політолог також занепокоєний тим, як буде поводити себе Україна отримавши далекобійні ракети. Попри те, що Київ пообіцяв Вашингтону не застосовувати ці ракети по території РФ, така можливість, на думку дослідника, все ж спостерігається.

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Зокрема, він вважає, що у критичний момент ЗСУ можуть порушити обіцянку та почати бити по території Росії, що ставить під загрозу "мовчазну угоду". Ба більше, політолог наляканий, що такий розвиток події може перерости у пряму війну між США і Росією.

Зазначимо, що під час візиту до Польщі лідер США Джо Байден збирається заявити про свої наміри й надалі надавати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки та фінансів.

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