РФ може влаштувати екологічну катастрофу на власній території – ОТУ "Харків" 

Росіяни не лише активно будують оборонні фортифікації навколо Бєлгорода, а й активно мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє. Якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України. А можна припустити й те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб надалі звинуватити Україну в екологічних і гуманітарних наслідках", – зазначив Саранцев.

За його словами, подібними діями російська влада може спробувати виправдати мобілізацію чи відвернути увагу від внутрішніх проблем.

Речник ОТУ "Харків" також уточнив, що підрив дамб на Бєлгородщині може призвести до масштабних повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.

Нагадаємо, атака українських безпілотників на склад у Торопці Тверської області може вплинути на використання балістики для ударів по Україні. Але,\ на думку Олександра Коваленка, новий масований удар вона, ймовірно, не відтермінує.

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