РФ може встановити контроль над Луганщиною найближчими днями — ISW

РФ може встановити контроль над Луганщиною найближчими днями — ISW

Російські війська, ймовірно, встановлять контроль над територією Луганської області, найближчими днями.

Потім армія РФ зосередиться на українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 2 липня.

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Відхід української армії до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик негайного оточення, зазначили аналітики. Українські сили можуть продовжити відхід з боями до лінії біля траси E40 від Слов’янська до Бахмута.

Війська РФ наступають на південний захід від Лисичанська, щоб, ймовірно, просунутися на захід у бік Сіверська та завершити захоплення всієї Луганської області.

Однак російські війська продовжували безуспішні наземні штурми на північ від Слов'янська.

Російські сили здійснили обмежені атаки на південний захід від Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Раніше повідомлялося, що по всій лінії фронту тривають жорстокі бойові дії, епіцентр яких – на Донбасі. Водночас російські окупанти продовжують завдавати по Україні ракетних та авіаударів.

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