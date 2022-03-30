РФ може залучити збройні сили Білорусі проти України на Волинському напрямку – Мотузяник

РФ може залучити збройні сили Білорусі проти України на Волинському напрямку – Мотузяник

Оперативна ситуація на фронті.

Наступального угруповання збройних сил республіки Білорусь у напрямку Волинського операційного району не створено, однак ймовірність залучення збройних сил республіки Білорусь до військової операції проти України усе ще зберігається.

Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Для посилення охорони білорусько-української ділянки кордону республіка Білорусь залучає до 4 батальйонно-тактичних груп зі складу своїх збройних сил.

Нагадаємо, Ірпінь Київської області повністю перебуває під контролем українських військових і наразі триває зачистка. Проте територію обстрілюють з сусідніх окупованих міст – Бучі, Гостомеля та Ворзеля.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин на брифінгу 30 березня.