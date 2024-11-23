РФ може запустити по Україні ще один "Орешнік" найближчими днями — аналітики

Найближчими днями цілком можливий повторний пуск по Україні нової російської балістичної ракети "Орешнік" або аналогічного озброєння, окупанти намагаються домогтися риторичного ефекту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

У своїх прогнозах експерти посилаються на російські джерела, які повідомили, що сьогодні та завтра РФ закриє частину свого повітряного простору для здійснення випробувань.

"Росія виграє від галасу навколо удару 21 листопада і, ймовірно, сподівається, що розпалювання занепокоєння з приводу запуску ракети "Орешнік" змусить Захід згорнути свою підтримку України", — припускають аналітики.

Нагадаємо, Росія застосувала по Україні балістичну ракету "Орешнік".

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Путін без вагань застосує ядерну зброю, якщо безпека РФ буде під загрозою, а той, хто вважає, що по російській території можна бити ракетами без наслідків — ненормальний.

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