РФ може застосовувати балістичні ракети: у Повітряних силах розповіли про їхню небезпеку

Агресорка Росія може використовувати для ударів іранські балістичні ракети. Вони мають велику швидкість польоту.

Про це під час марафону сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, загроза від таких ракет є, але ця небезпека не нова. Втім, балістика, яку РФ посить в Ірану, є більш небезпечною. Наразі українські військові не мають ефективних засобів боротьби проти них.

"Ми зіштовхнулися з більшою загрозою в перші дні війни, коли балістичні ракети "Іскандер-М" атакували Україну разом із "Точками У". Вони застосовувалися дуже широко по Україні. Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика. Вона летить фактично з космосу. Летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", - каже представник Повітряних сил.

Ігнат закликав українців дотримуватися сигналів повітряної тривоги та прислуховуватися до даних розвідки.

"Найкращий спосіб - знищити їх там, звідки їх запускають. А це дальність ракет 300 і 700 км. Тому різні методи впливу, "бавовни" є, їх ніхто не скасовував", - наголосив він.

Іранська допомога Росії

У віворок, 1 листопада, видання CNN повідомило, що Тегеран надасть РФ близько тисячі балістичних ракет та нові дрони. Західні офіційні особи, імена яких журналісти не повідомляють, припускають, що зброя буде доставлена до кінця року.

Крім того, в українськму ГУР інформують, що Іран надішле на озброєння російської армії нову партію дронів. Йдеться про безпілотники Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2 на початку листопада.

Тим часом у Пентагоні заявили, мовляв, не бачать ознак того, що Росія закупить нове озброєння. Водночас, це викликає у США занепокоєння.

Читайте також: