РФ може застосувати ядерну зброю, це загрожує всьому Чорноморському регіону - розвідка

Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на весь Чорноморський регіон.

Ймовірне застосування Росією ядерної зброї становить значну небезпеку для всіх країн Чорноморського регіону.

Про це заявив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

"Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу. Це загроза для інших країн", - зазначив Скібіцький.

За його словами, вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на весь Чорноморський регіон. Скібіцький нагадав про аварію на Чорнобильській АЕС та її наслідки.

"Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, ми матимемо ще одну катастрофу на нашій території, у Східній Європі”, – сказав представник ГУР, додавши, що наслідки катастрофи можуть вплинути зокрема на Польщу, Туреччину та Болгарію.

Раніше військовий експерт і політолог Дмитро Снєгирьов розповів, чи застосує Росія ядерну зброю.

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