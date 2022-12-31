РФ може завдати нового масованого удару по Україні на новорічні свята - британська розвідка

Росія завдає масованих ракетних ударів по Україні кожні сім-десять днів.

Росіяни можуть здійснити черговий масштабний ракетний обстріл України на новорічні свята, щоб підірвати моральний дух українців.

Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляє Міноборони Британії у Тwitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 29 грудня російські війська завдали ще одну хвилю ракетних ударів по Україні, які були націлені по електромережах. Від жовтня в Росії дотримуються схеми проведення масованих обстрілів кожні сім-десять днів.

"Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Однак існує реалістична ймовірність того, що Росія порушить цю схему, щоб завдати нового удару найближчими днями, намагаючись підірвати моральний дух українського населення під час новорічних свят", - вважають розвідники.

Раніше аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські атаки дронами стають все менш результативними через хорошу роботу української протиповітряної оборони.

Аналітики пишуть, що РФ використовує дрони куди активніше:

39 дронів за останні два дні

30 безпілотників Shahed 131 та -136 у ніч з 18 на 19 грудня

13 безпілотників Shahed-136 14 грудня

Це може вказувати на те, що російські сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва.

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