РФ може здійснити нові спроби захопити Харків – Жорін про плани ворога

За його інформацією, попри невдачу росіяни перекинули частину поповнення на Харківський напрямок і готуються до продовження наступальних дій.

Незважаючи на провал наступу окупантів на Харківщині, у РФ немає ніяких причин зупинятися.

Таку думку висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"Незважаючи на досить провальну історію з наступом на Харківщині, я абсолютно не бачу причин для РФ зупинятись. Ну втратили десятки тисяч людей, ну і що. Для них же це не проблема, наберуть інших", – каже Жорін.

За його інформацією, росіяни перекинули частину поповнення на цей напрямок і готуються до продовження наступальних дій. Жорін не виключає, що невдовзі РФ здійснить нові спроби захопити Харків.

"Змінюються кадри в їхній армії, пересуваються дивізії. Досить вірогідно, що скоро ми побачимо нову хвилю спроб прорватись на Харків. Тому видихати нам і розслаблятися точно зараз не час. Аби ворог не міг здійснити своїх планів, завжди потрібно готуватись до різних сценаріїв - в тому числі до найгірших", – підсумував військовий.

Раніше президент Зеленський озвучив, що Путін планував і хоче зробити з Харковом.

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