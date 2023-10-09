РФ може знову атакувати Куп'янськ – депутат Харківської міськради

Окупаційна армія РФ найближчим часом може спробувати атакувати місто Куп'янськ на Харківщині, ворог підтягує живу силу та техніку.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів депутат Харківської міськради Олег Абрамичев.

За його словами, станом на зараз ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку відносно спокійна, однак окупанти можуть найближчим часом спробувати атакувати Куп'янськ.

"На сьогодні на більш-менш спокійно, хоча позавчора (7 жовтня - ред.) там ворог намагався влаштовувати атаку, проте наші воїни одразу дали відсіч. Наразі поки тиша, але дійсно туди постійно підводять живу силу, підтягують техніку. Я думаю, що в якийсь момент там вони знову захочуть йти вперед, атакувати Куп'янськ", - зазначив він.

Однак, Абрамичев також наголосив, що українські військові готові до такого розвитку подій.

"Ми ж бачимо, що вони тероризують місто й область ракетами, хоча було певне затишшя, але зараз вони активізувалися", - резюмував він.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров бговорив із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен поточні потреби ЗСУ, зокрема в далекобійних ракетах і ППО.

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