РФ на фронті активно застосовує авіацію та FPV-дрони: головне зі зведення Генштабу

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби, 7 січня, на фронті відбулось 29 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про головні події з передової йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

"Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки", – йдеться в зведенні.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Бучки, Грем’ячка Чернігівської області; Волфине, Іскрисківщина, Мефодівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Cиньківка на карті / Фото: Deepstatemap

Також противник завдав авіаційного удару в районі Берестового Харківської області.

Берестове на карті / Фото: Deepstatemap

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку відбито 3 атаки ворога східніше Тернів Донецької області.

Терни на карті / Фото: Deepstatemap

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Українські військові на одному з напрямків / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Авдіївському напрямку відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 11 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, 3 рази безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка та Георгіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

Українські військові на одному з напрямків / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон Херсонської області та Дмитрівка, Очаків Миколаївської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Кринки Херсонської області.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії. У Генштабі запевнили, що українські підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Раніше артилерист батальйону “Вовків Да Вінчі” — “Бас” розповів, чи дійсно ситуація на фронті перебуває в “глухому куті”.

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