РФ на півдні готує посилення штурмів на трьох напрямках: що відомо

Наступ РФ у Запорізькій області / © Associated Press

Реклама

Російські окупанти планують активізувати штурми на трьох напрямках в Запорізькій області.

Про це заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає «РБК-Україна».

За його словами, найнапруженішими напрямками залишаються Оріхівський і Новопавлівський. Також «неспокійно» в районі Гуляйполя та Малинівки. Там відбуваються постійні обстріли ворога.

Реклама

За даними розвідки, противник зібрав на цих трьох напрямках (Оріхівський, Новопавлівський і Гуляйпільський) певну кількість сил і засобів, щоб з дня на день активізувати там свої штурмові дії.

«Вони там зібрали і особовий склад — штурмовиків, і є достатня кількість техніки, серед яких ББМ (бойові броньовані машини — ред.), велика кількість мотоциклів і легкомоторної техніки», — розповів Волошин.

Спікер зауважив, що під час штурмів росіяни використовують мотоцикли, баггі та квадроцикли, щоб якнайшвидше дістатися до українських траншей, укріплень і ліній оборони. Під час руху такій техніці складніше поцілити, ніж у піхотинця.

«Щодня в нашій зоні відповідальності ми знищуємо приблизно два десятки таких мотоциклів, ще до десятка баггі та різних квадроциклів», — уточнив речник Сил оборони Півдня.

За його словами, на півдні армія РФ щодня втрачає близько 100 окупантів.

Раніше колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж повідомив, що росіяни продовжують намагатися форсувати Дніпро та закріпитися на правому березі річки.