РФ на трьох східних напрямках кинула у наступ близько 150 тис. окупантів: хто контролює Курахове

За словами речника ОСУВ "Хортиця", окупанти намагаються взяти під контроль логістичні шляхи, які ведуть до Курахового.

Для наступу на Покровський, Курахівський та Времівський напрямки Росія кинула близько 150 тис. особового складу.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його даними:

на Покровському напрямку зосереджено понад 70 тис. окупантів,

на Курахівському – до 36 тис.,

на Времівському – понад 40 тис.

Волошин розповів, що минулої доби на Курахівському напрямку відбулось 40 штурмів ворога.

"Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію оборони, адже це, насамперед, дасть їм можливість перегрупуватися та вивести деякі підрозділи на відновлення. Ну, а потім вже зосередити їх для подальшого наступу на цій ділянці фронту", – пояснив речник ОСУВ "Хортиця".

Наступ РФ на Курахове / Фото: Deepstatemap

За його словами, окупанти намагаються взяти під контроль логістичні шляхи, які ведуть до Курахового, для того, щоб зокрема прорвати оборону міста. Волошин запевнив, що Курахове під контролем Сил оборони, а ті ДРГ, які прориваються до міста, знищуються.

Речник також розповів про активізацію загарбників поблизу Великої Новосілки та Вугледара за останні дві доби.

Раніше повідомлялося, що через наступ РФ Покровськ відключать від газопостачання.

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