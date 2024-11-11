РФ націлилася на супермаркети Харкова – журналіст BILD назвав ціль ворога

З початком зими кремлівський диктатор Володимир Путін хоче зробити неможливим життя харків'ян.

Російські окупанти стали прицільно атакувати супермаркети у Харкові.

Про це повідомляє кореспондент BILD Бйорн Штріцель, який побував у місті.

За його словами, раніше окупанти прицільно атакували ТЕЦ, щоб позбавити українців світла та тепла взимку.

"Тепер росіяни ціляться прицільно в супермаркети, щоб зробити життя якомога нестерпнішим для майже 1 млн жителів, що залишаються в Харкові, у тому числі 200 тис. вимушених переселенців", – зазначив німецький журналіст.

У статті зазначається,, що з настанням холодів особливо важливо швидко полагодити людям розбиті вікна. Нещодавно лише через одну ракету було вибито майже 800 штук.

За даними харківської мерії, тільки за останні два місяці російські окупанти здійснили 78 обстрілів Харкова ракетами і КАБами. Пошкоджено загалом 4500 будинків.

Нагадаємо, що 9 листопада РФ вдарила з авіації біля гіпермаркету у Харкові.

Читайте також:

Удари росіян по Україні! Багато поранених! Одесу та Харків атакують щоденно!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.