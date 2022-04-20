РФ "надіслала" Україні документ про переговори та Київ "зірвав" евакуацію з Маріуполя: головні фейки доби

РФ "надіслала" Україні документ про переговори та Київ "зірвав" евакуацію з Маріуполя: головні фейки доби

Росія заявляє, що це українські військові нібито "обстрілюють" Маріуполь.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 20 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

Попри повідомлення Зеленського щодо того, що Україна не отримувала жодного документу, який би стосувався переговорів, речниця МЗС РФ Захарова заявила, що "Москва передала Києву проєкт документу ще 15 квітня, але досі не отримала жодної реакції". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Російські слідчі оглянули маріупольську лікарню, що "зазнала українських обстрілів", та "виявили десятки тіл мирних жителів". Окупанти також зазначили, що "зафіксували сліди вчинення українськими військовими злочинів". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Попри повідомлення керівників батальйону "Азов" про обстріл ворогом анонсованого гуманітарного коридору, Міноборони РФ заявило, що "Київ зірвав оголошену ЗС Росії гуманітарну операцію на "Азовсталі". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Нагадаємо, з пропагандистською метою російські окупанти вкотре створили фейк про загибель громадянина США в Україні. У посольстві США в Україні закликали "споживачів ЗМІ обережно ставитися до будь-яких подібних повідомлень".

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