РФ накопичила на Запоріжжі близько 50 тис. окупантів – СNN про наступний напрямок атаки ворога

За інформацією видання, на Запорізькому напрямку, де ЗСУ намагалися просунути свій контрнаступ, росіянами було зібрано військо чисельністю 50 000 чоловік.

Після того, як ЗСУ відійшли з Авдіївки українська армія зазнає тиску в кількох інших точках уздовж лінії фронту, яка тягнеться близько 1000 кілометрів від кордону з Росією на півночі до Чорного моря.

Про це йдеться у статті CNN.

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У виданні припускають, що, можливо, російські військові відчули вікно вразливості свого супротивника. Найкращі підрозділи України виснажені після двох років боїв, а українським військам не вистачає снарядів і вони вразливі до безжальних авіаударів російськими КАБами.

"У той час як мета президента Володимира Зеленського – повернути всю незаконно окуповану територію, українці зараз борються за те, щоб росіяни не захопили ще більше до приблизно 18% території України, яку вони вже утримують", – йдеться у статті.

CNN нагадує що план-мінімум Путіна – захоплення всієї території Луганської та Донецької областей, "але мало хто вірить, що він зупиниться на цьому, якщо з’являться додаткові можливості".

У жовтні росіяни розпочали рішучий наступ для захоплення Авдіївки. Але вони також атакують поблизу Бахмута та Мар'їнки, а також у напрямку Куп'янська.

На південному фронті, на Запоріжжі, українські джерела говорять про масове нарощування росіян у районі, де ЗСУ намагалися розпочати свій контрнаступ минулого літа. За інформацією видання, там було зібрано військо чисельністю 50 000 чоловік.

Аналітики, з якими спілкувалися журналісти, не очікують негайного наступу Росії на ці лінії, оскільки війська перегрупуються, але окупанти можуть взяти деякі віддалені села.

Руйнування, завдані російською артилерією та авіаударами протягом кількох місяців в Авдіївці, по суті, не залишили ЗСУ прикриття. CNN нагадує, що такий самий російський підхід – знищити все на своєму шляху – зрештою спрацював у 2022 році в містах Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Останніми днями окупанти закріпилися на південь від Мар'їнки, і тепер українська оборона в напрямку Вугледара зазнає сильного тиску.

Мар'їнка і Вугледар на карті / Фото: Deepstatemap

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Російська мета на захід і північний захід від Бахмута – Часів Яр, який розташоване на головній висоті в радіусі дії артилерії від міст Краматорськ і Костянтинівка.

Проте Україна все ще утримує майже половину Донецької області. Росіянам знадобилися місяці, щоб захопити лише 30 квадратних кілометрів в Авдіївці та навколо неї.

Крім того, на півдні вже почалося перше російське зондування українських ліній. Проте українська сторона запевняла, що втрат позицій на Запорізькому напрямку не було.

Раніше у The New York Times назвали міста, які прагне захопити Путін після взяття Авдіївки.

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