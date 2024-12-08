РФ накопичила ракети для нового удару України: в РНБО попередили про загрозу

Росіяни "підготували ресурс" до нових обстрілів України, каже керівник Центру протидії дезінформації.

Російські окупанти не змінюють свою тактику і продовжують готувати ресурси для нових обстрілів України.

Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram.

За його інформацією, росіяни підготували ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації.

"Для того, щоб припинити це, необхідний реальний економічний та воєнний тиск на Москву. Виключно через силу, фізичне знищення російських воєнних спроможностей, або економічне обмеження здатності Росії проводити терористичні удари", – каже Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, посольство США попередило про підвищену небезпеку повітряних ударів по Україні.

Востаннє посольство зверталося з подібним закликом до громадян США в Україні 19-20 листопада — напередодні удару "Орешніком" /"Кедром" по Дніпру.

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