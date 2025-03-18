РФ накопичила війська та активізувала атаки: що відбувається на півдні України

Сили оборони України уважно стежать за діями ворога та готові до розвитку подій.

Протягом останніх трьох місяців російські окупанти накопичували війська на півдні України, що і призвело до збільшення атак у цьому регіоні.

Про це в ефірі Радіо NV розповів військовий експерт, засновник БО “Реактивна пошта” Павло Нарожний.

“Поки що сильної активізації там немає, але росіяни активізувалися не тільки на півдні, а й по всій лінії фронту. За останніми даними Генштабу, наразі відбувається близько 155 боєзіткнень, тоді як місяць тому було 90-100. Це означає, що активність противника зросла на 50%”, – пояснив Нарожний.

За його словами, росіяни провели мобілізацію, підвезли нові сили та продовжують посилювати атаки на всіх напрямках.

Експерт наголошує, що до цього моменту ситуація на південному напрямку була відносно спокійною через логістичні труднощі росіян. Втім, наразі окупанти мають два маршрути постачання боєкомплекту та особового складу, що дозволяє їм активізуватися в цьому районі.

Нагадаємо, російські війська просунулися на територію Сумської області на глибину, яка приблизно відповідає тій, що залишалася під контролем України на Курщині перед відходом українських сил.

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