РФ накопичила вже майже пів тисячі ракет "Онікс", які важко нейтралізувати: експерт розповів про можливу небезпеку

Перехоплення ракет П-800 "Оникс" можливе лише за допомогою систем Patriot та SAMP/T

З листопада 2023 року РОВ не застосовували ракети П-800 "Онікс". Модернізація ракет підвищила їх точність та стійкість до систем радіоелектронної боротьби, що створює значні ризики для безпеки в Україні.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, ці ракети, які виробляються приблизно одна кожні 2-3 дні, мають значні запаси, і наразі у розпорядженні РОВ накопичилося не менше 500 одиниць, враховуючи вже наявні запаси.

Він розповів, що ракети П-800 "Онікс" відзначаються високими бойовими характеристиками. У весняний період 2023 року вони пройшли модернізацію, отримавши нові активні головки самонаведення. Ця модернізація значно підвищила точність ракет, а також покращила їх стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Ракети П-800 "Онікс" в основному використовувалися на півдні України, зокрема в Одеській та Миколаївській областях. Перехопити ці ракети можуть лише системи протиповітряної оборони, такі як ЗРК Patriot та SAMP/T. Це ускладнює їхнє нейтралізування", - розповів він.

Ракети "Онікс": властивості та історія

Розробка ракет "Онікс" розпочалася в Росії наприкінці 1970-х років. Ракета спочатку створювалася як універсальна, з можливістю розміщення на різних носіях та здатністю літати по комбінованій траєкторії, що ускладнювало її виявлення.

Сучасні надзвукові протикорабельні ракети "Онікс" мають високі характеристики, зокрема, здатні уражати як наземні, так і надводні об'єкти завдяки радіолокаційній головці самонаведення. Їх виявляють за допомогою гелікоптерів, літаків, підводних човнів та кораблів.

Характеристики "Онікса"

Тип : двоступінчата ракета.

: двоступінчата ракета. Максимальна швидкість : до 3182 км/год на висоті, 2448 км/год біля поверхні.

: до 3182 км/год на висоті, 2448 км/год біля поверхні. Дальність польоту : до 600 км.

: до 600 км. Висота польоту : 14 км на маршевій ділянці, 10-15 метрів на кінцевій.

: 14 км на маршевій ділянці, 10-15 метрів на кінцевій. Система наведення: інерційна з радіовисотоміром на маршевій, активно-пасивна на кінцевій ділянці.

Основні характеристики:

Діаметр: 0,67 метра.

Розмах крила: 1,7 метра.

Стартова маса: 3000 кг (3900 кг з ТПС).

Маса бойової частини: 300 кг.

Дальність виявлення: 50 км.

Час готовності до запуску: до 2 хвилин.

Паливо: гас Т-6.

Варіанти "Онікса"

Корабельний варіант: довжина 8 м. Авіаційний варіант: довжина 6,1 м.

Види ракет:

"Яхонт" : експортний варіант з дальністю до 300 км.

: експортний варіант з дальністю до 300 км. "Онікс-М": модернізована версія 2019 року з підвищеною точністю, дальністю до 800 км та поліпшеною захищеністю від РЕБ.

Нагадаємо, експерт з авіації Валерій Романенко заявляв, що армія РФ суттєво посилила свої можливості для проведення масованих ракетних ударів по Україні, які можуть відбутися з настанням морозів.

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