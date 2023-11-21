"РФ накопичила запаси і повторить спробу": розвідка Британії про атаки "Шахедів" по Україні

Російські окупанти у ніч проти 21 листопада атакували Україну безпілотниками Shahed. Крім того, у період з 18 по 19 листопада 2023 року Росія запустила близько 50 БПЛА "Шахед", переважно в напрямку Києва. Вони були запущені хвилеподібно з Курська і з Краснодара.

Про це йдеться в звіті Міноборони Британії в Мережі.

Як зазначають британські аналітики, РФ накопичила значні запаси крилатих ракет напередодні зими та одночасно формує бойовий простір перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.

"Однією з цілей Росії було, ймовірно, послабити українську протиповітряну оборону, щоб сформувати поле бою напередодні будь-якої скоординованої зимової кампанії із завдання ударів по енергетичній інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні.

Там додають, що Росія з високою ймовірністю повторить торішню спробу знищити критично важливу інфраструктуру України.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу по Селидові на Донеччині в ніч проти 21 листопада загинули двоє людей, ще восьмеро осіб зазнали поранень. Росіяни вдарили по лікарні і підприємству.

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