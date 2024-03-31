РФ накопичувала "Калібри" весь час, проте не використовувла їх: Буданов розповів чому

Російські окупанти накопичували ракети типу “Калібр” “увесь цей період”. Проте замість них використовували Х-101, оскільки у РФ її вважають більш ефективною.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив керівник української розвідки Кирило Буданов.

“Калібри” накопичувались весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування. Вони їх не використовують, було прийнято рішення, через те, що "Калібр" є менш ефективним, ніж ракета Х-101, поки використовувати Х-101. Найближчим часом, думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася”, - розповів Кирило Буданов.

Він також додав, що у військово-політичного керівництва РФ було рішення поповнити запас ракет флоту.

“Є нормативно-правові акти, документи, рішення і так далі. У них було рішення, по-перше, поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували ракети Х-101”, - підкреслив Буданов.

Нагадаємо, що Росія має потенціал для нанесення комбінованих масованих ударів по території України.

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