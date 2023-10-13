РФ накопичує ракети для масованих атак по Україні взимку – британська розвідка

Літаки дальньої авіації РФ не завдавали ударів по Україні від 21 вересня.

Росія накопичує ракети для завдання ударів по критичній інфраструктурі України цієї зими.

Про це повідомляє міністерство оборони Британії із посиланням на дані своєї розвідки.

Британська розвідка зауважує, що літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні від 21 вересня.

Зазначається, що "такі перерви є чимось незвичайним". Остання подібна перерва в ударах відбулася від 9 березня до 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня.

"Ймовірно, у цьому випадку авіація далекої дії практично вичерпала запаси боєприпасів до ракет Х-101/Х-102 (AS-23 за класифікацією НАТО) після зимової кампанії зі знищення критичної інфраструктури України", – йдеться в повідомленні.

На думку британської розвідки, цього разу, ймовірно, РФ зберігає наявні запаси ракет Х-101/Х-102, а також використовує паузу для збільшення запасів напередодні нових потужних ракетних ударів по Україні взимку.

Також британці нагадали, що нещодавно Росія зосередила свої авіаудари по зернових об’єктах на півдні України, використовуючи безпілотники Shahed.

"Ймовірно, Росія використовувала Shahed для цих цілей через їхню кращу точність у порівнянні з іншими типами ракет повітряного базування", – вважають у Міноборони Британії.

Раніше експерти пояснили відсутність масованих обстрілів і назвали нові загрози для України.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому повітряна тривога в Києві не лунала понад 10 днів і що задумала Росія.

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