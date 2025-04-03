РФ накопичує резерви для наступу біля важливого міста: військовий про загрозу

Зруйноване місто. / © Associated Press

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Російські окупанти зосередяться насамперед на тому, щоб окупувати Донецьку область. Найбільш гаряче може стати на Лиманському напрямку. Росіяни готують поповнення та накопичують резерви.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі "Новини.Live".

"Гаряче стане там, де було трохи тихіше. Це Лиманський напрямок. Це дуже по карті гарний сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому донецькому угрупованню. Бо брати головну агломерацію Донецької області — Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ — з півдня у цьому порядку на північ займе 10 років. А перерізати логістику на Харків, це б їм дало великі козирі", - каже він.

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Разом з тим армія РФ мріє про три регіони України - Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Втім, окупаційні війська не мають сил для масштабного наступу на кількох ділянках, як це було торік.

"Їм не вистачає ресурсів, щоб одночасно тиснути на Покровськ, на Костянтинівку, на Куп'янськ", - каже Сазонов та додає, що ворогові також бракує піхоти. Зокрема, й штурмовиків.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що РФ наступає вздовж кордону між Сумською та Курською областями.

Дата публікації 11:02, 02.04.25 Кількість переглядів 16 "Шахед" пробив дах, а чиновникам не до того! До квартир киян тече дощ!