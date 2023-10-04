РФ намагалася атакувати на Авдіївському напрямку: Генштаб повідомив про бої на фронті

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 4 жовтня.

Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили понад 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївка та Андріївка, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника.

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