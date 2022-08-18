РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ на Краматорському та Бахмутському напрямках: яка ситуація на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

На Донбасі російські окупанти продовжують масові обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури з танків та артилерії, а також завдають авіаударів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 18 серпня.

Слов'янський напрямок

Ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля, Бражівки, Червоного, Адамівки, Мазанівки, Норцівки, Долини та Богородичного.

Краматорський напрямок

Зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки, Федорівки, Берестового, Веселого та Кривої Луки.

Окрім того, росіяни завдали авіаудару неподалік Спірного.

Окупанти здійснили безуспішну спробу наступу на напрямку Миколаївка – Виїмка. Зазнали втрат та відступили.

Бахмутський напрямок

Росіяни обстрілювали із танків та артилерії різних типів райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Білогорівки, Вершини та Залізного.

Задіяли авіацію для ударів по районах Соледара, Бахмута, Яковлівки, Зайцевого, Покровського, Веселої Долини та Білогорівки.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався прорвати оборону українських військ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Проте успіху не мав і відійшов.

Авдіївський напрямок

На Авдіївському напрямку із танків, ствольної та реактивної артилерії вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Піски, Опитне, Первомайське, Невельське, Кам’янка, Веселе, Новобахмутівка, Нетайлове, Нью-Йорк та Юр’ївка.

Російські окупанти задіяли авіацію для ударів безпосередньо по Красногорівці.

Ворог здійснив невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецьке – Камʼянка, Новоселівка Друга – Авдіївка, Піски – Первомайське та Лозове – Первомайське.

Новопавлівський напрямок

Зафіксовано обстріли поблизу Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Вугледара, Времівки, Новомихайлівки, Пречистівки та Золотої Ниви. Також окупанти завдав авіаудару неподалік Вугледара.

Наступальними діями росіяни намагалися покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук – Водяне. Проте отримали жорстку відсіч та відступили.

Раніше у Генштабі розповіли, що на півдні окупанти намагаються завадити контрнаступу ЗСУ.

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