РФ намагалася вразити якнайбільше, сили ППО працювали 9 годин: деталі про нічну атаку по Україні

На півдні вдалося збити сім ворожих дронів, але є і влучання у Криворізькому районі.

Російські війська в ніч проти 29 березня влаштували комбіновану атаку по Україні ракетами і дронами з різних напрямків. Ціллю ворожої атаки була енергетика і окупанти намагалися уразити якомога більше. Бойова робота ППО тривала понад дев’ять годин.

Про це повідомили Сили оборони півдня України та їхня речниця Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону.

Під час нічної комбінованої атаки на Україну російські війська задіяли і тактичну, і стратегічну авіацію, а також дрони-камікадзе типу "Шахед". Бойова робота сил ППО тривала понад дев’ять годин.

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Спрямовані з півдня "Шахеди" маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 5 в Миколаївській області, 2 Дніпропетровській", – зазначається в заяві.

Однак є і влучання – по енергетичному об'єкту у Криворізькому районі. Там було поранено людину і спалахнула пожежа. Надзвичайники оперативно загасили вогонь. Наслідки атаки уточнюються.

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Деталі про нічну атаку від Гуменюк

"Ворог потужно атакував Україну, спрямовував з різних напрямків різну зброю. В нашій зоні відповідальності відбивали удари дронів типу "Шахед", які ворог спрямовував переважно на Миколаївщину і на Криворіжжя на Дніпропетровщині. Це знов була атака на енергетику. Очевидно, що ворог намагався уразити якомога більше", – зазначила Гуменюк.

Вона також повідомила про влучання на Криворіжжі.

"Об'єкт дещо пошкоджений, є поранений працівник. Всі роботи вже розпочато, працюють енергетики і всі екстрені служби були вчасно залучені, але з урахуванням алгоритму безпеки. Пам'ятаємо підступність ворога. Цього разу він спрямовував не тільки дрони, а й ракети в тому самому напрямку, де вже мали працювати рятувальники", – звернула увагу речниця Сил оборони півдня.

Гуменюк поінформувала про сім знищених "Шахедів". Решта дронів вийшли з зони відповідальності захисників півдня, і по них працювали їхні колеги.

Нагадаємо, ворог вночі атакував БПЛА і ракетами об’єкти паливно-енергетичного сектору України. Росіяни випустили 99 ракет і дронів, українські сили ППО знищили 84 з них.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 8:00 29 березня. Масована атака! Ракети і "Шахеди" - по всій Україні!

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