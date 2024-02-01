РФ намагалася врятувати корабель: в ГУР розповіли, що з цього вийшло

Росія намагалася врятувати ракетний катер "Івановєц", але спроби рятувальної операції, за даними ГУР, завершилася провалом.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Ракетний катер – його знищено, він потонув і зараз перебуває на дні морському. Низка прямих влучань під час бойового чергування, тобто він на рейді знаходився неподалік від озера Донузлав. Це справді дуже успішна операція, яка змусить іще раз командування Чорноморського флоту подумати над доцільністю зберігання навколо Криму взагалі кораблів... а особовий склад флоту агресора безумовно демотивує. Це серйозна втрата. Окрім ресурсів, вартість – десятки мільйонів доларів, 70-80 мільйонів доларів приблизно. Це звичайно втрата боєкомплекту. Ймовірна, швидше за все втрата екіпажа. Попри те, що були спроби рятувальної операції – вона, за нашими даними, завершилася провалом. Це черговий доказ ефективності українських морських дронів", – розповів представник військової розвідки.

Знищення російського катера "Івановець"

В ніч проти 1 лютого в окупованому Криму бійці спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. У розвідці також показали відео ударів. Вартість втраченого Росією корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

Пізніше стало відомо, що на знищеному катері могли перебувати до 40 членів екіпажу та протикорабельні ракети типу "Москіт".

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