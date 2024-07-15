"РФ намагатиметься добити в Україні все, що зможе": відомий астролог попередив про тяжкий липень

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Український астролог Дмитро Уранус вразив новим прогнозом щодо закінчення війни.

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Дмитро Уранус дав новий прогноз про закінчення війни в Україні, зазначивши, що його попередній прогноз почав збуватись. Йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський зробив офіційні заяви про можливість переговорів з Росією на другому Саміті миру.

Як нагадав Уранус, у статті про терміни закінчення війни він писав, що у солярній карті України, яка діє від 24 серпня 2023 року до 24 серпня 2024 року, є аспект, який не дозволить закінчитися війні в період її роботи.

"Цей аспект - Марс соляра у поєднанні з Марсом карти України. Закінчення активних військових дій може бути лише під час роботи соляра наступного року, починаючи від 24.08.2024 до 24.08.2025. В інших картах та методиках прогнозу, особливо багато вказівок на весну 2025 року. Тому для України дуже важливо закінчити війну в період від 24.08.24 до 24.08.25 року", - сказав він.

Уранус запевняє, що особливо сприятливим періодом для початку переговорів та міжнародних подій буде час між 24 серпня та 22 вересня 2024 року.

"На жаль, липень буде дуже складний і небезпечний. Зазначені періоди (період дії карти молодика від 6 липня до 4 серпня, період дії з'єднання Марса та Урану 15 липня - від 5 до 26 липня) будуть відзначені частими та сильними ракетними ударами по енергетиці України та військових об'єктах. Можливо, це буде час першого застосування літаків F-16, і Росія у відповідь буде звіріти за повною програмою, завдаючи ударів не тільки по аеродромах, але і по об'єктах енергетики, що залишилися. Є особливо небезпечна вказівка для зон, де знаходяться наші АЕС. Можливо, РФ намагатиметься добити в Україні все, що зможе добити, і захопити якнайбільше територій на Донбасі".

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс передбачив, коли закінчиться війна і назвав цікаві деталі.

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