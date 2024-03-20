РФ намагається маскувати свої літаки й кораблі: розвідка Британія назвала методи та провали окупантів (фото)

Армія Росії намагається вдосконалити маскування своїх кораблів і літаків, щоб пом'якшити втрати, яких за останні два роки зазнали її Чорноморський флот та Повітряно-космічні сили. Хоча ворог приділяє велику увагу маскуванню та приховуванню своїх оперативних намірів, це не допомагає зменшити рівень втрат.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"На російських авіабазах маскування здійснюється за допомогою макетів літаків і шин на крилах літаків. Є інформація, що на дев’яти російських авіабазах також є розфарбовані силуети планерів літаків. У морській сфері – кораблі Чорноморського флоту мають чорну фарбу на носі й кормі, що, ймовірно, має на меті зробити їхні військові кораблі менш видимими цілями. Силуети кораблів також намальовані на причалах, ймовірно, для того, щоб заплутати українських операторів безпілотників", – повідомляє розвідка.

У розвідці вважають, що таким чином армія РФ прагне зменшити втрати Чорноморського флоту та Повітряно-космічних сил.

Маскування кораблів Чорноморського флоту / Фото: Twitter / Міністерство оборони Великої Британії

"Незважаючи на ці спроби маскування, російські літаки все ще вразливі до звичайного збиття в повітрі, а російські кораблі все ще вразливі під час операцій у Чорному морі. Малоймовірно, що використання методів маскування призведе до значного зменшення втрат", – резюмує Міноборони Британії.

Також у британській розвідці зауважили, що саме відсутність ефективного застосування маскування була однією з ключових оперативних невдач Росії на ранніх етапах повномасштабного вторгнення до України.

Нагадаємо, у Росії призначили нового командувача Чорноморського флоту – що про нього відомо.

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