РФ намагається посіяти серед українців незадоволення перебігом війни – керівник розвідки Естонії

Керівник естонської розвідки розповів про пропаганду Росії про війну в Україні.

Керівник естонської розвідки, полковник Антс Ківісельг наголосив, що керівництво Росії прагне, щоб всередині України росло незадоволенням серед населення перебігом воєнних дій на фронті та результатами України у цій війні.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій у Таллінні. Ця розмова стала можлива завдяки підтримці Європейського союзу.

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"І вони намагаються зробити зараз все, щоб розчарування та незадоволення росло в середині вашої країни. Також, Кремль усіма способами намагається відволікти цивілізований світ від війни в Україні. Хочуть аби згасав інтерес до війни. Кремлівська машина використовує різні пропагандистські методи, інформаційний тиск, щоб про війну забували, щоб про неї не говорили", - зазначив він.

Проте, на думку Ківісельга, Україна зараз дуже добре протистоїть російській пропаганді й натиску російської інфомашини. Захід тримає єдиний вектор з цього питання.

Нагадаємо, керівник естонської розвідки проаналізував бої за Авдіївку.

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