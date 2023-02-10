РФ готується до затяжної війни, намагається приховати масштабні втрати - ISW

Заклики до збільшення виробництва військової техніки Кремль називає "відповіддю на західну військову допомогу Києву".

Російська Федерація вживати заходів, аби поступово підготувати власний оборонно-промисловий комплекс до затяжної війни проти України. Разом з тим Москва приховує масштаби втрат та уникає ширшої економічної мобілізації.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що президент-диктатор РФ Володимир Путін 9 лютого провів засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив. Глава Кремля доручив агентству надати підтримку суб'єктам федерації у розвитку виробництва безпілотних авіаційних комплексів.

Того ж дня заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв відвідав танковий завод в Омській області. Путінський посіпака заявив, мовляв, країні необхідно збільшити виробництво різних озброєнь, зокрема сучасних танків. За його словами, це як відповідь на західну військову допомогу Україні.

"Півтори тисячі танків достатньо для оснащення понад 15 танкових полків або бригад або близько 150 батальйонно-тактичних груп", - наголошують в ISW.

Аналітики вважають, що окупантам необхідно швидко поповнити ці втрати в танках, щоб зберегти здатність вести великомасштабні механізовані маневрові бойові дії напередодні можливого збільшення темпів наступальних операцій на Донбасі.

" Зусилля Кремля поступово підготувати оборонно-промислову базу Росії до тривалої війни, уникаючи ширшої мобілізації російської економіки, продовжують бути несумісними з масштабами війни, яку російські військові ведуть в Україні, і масштабами втрат російської військової техніки ", - наголошують американські експерти.

Нагадаємо, у Службі зовнішньої розвідки Естонії заявили, що російський Володимир Путін впевнений, мовляв, час на його боці у війні. Адже Москва має достатньо ресурсів, аби підживлювати свою військову машину. Наголошується, що навряд чи РФ досягне "якісного стрибка" у своїй здатності вести війну. Втім, главу Кремля це не зупинить, незважаючи на невдачі в перший рік вторгнення.

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