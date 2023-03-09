РФ намагається прорвати оборону на двох напрямках і продовжує "м'ясорубку" у Бахмуті: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Протягом цієї доби окупанти здійснили пуск 84 ракет різного базування. 34 ракети було знищено українськими захисниками, ще 8 не досягли своїх цілей. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 безпілотників типу Shahed-136, половину з яких було збито.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 9 березня.

Генштаб нагадує, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Північ

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. РФ зберігає військову присутність на території Білорусі, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Атинське Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ та Бологівка Харківської області.

Пекло на Донбасі

Росіяни не полишають спроб оточити Бахмут, щоб потім вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти намагаються прорвати оборону наших військ. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів, серед них – Дворічна, Гряниківка, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області; Невське і Червонопопівка на Луганщині, а також Роздолівка Донецької області.

та напрямках окупанти намагаються прорвати оборону наших військ. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів, серед них – Дворічна, Гряниківка, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області; Невське і Червонопопівка на Луганщині, а також Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії Бахмута. Наші захисники відбили численні атаки в районах Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

напрямку ворог не припиняє штурмові дії Бахмута. Наші захисники відбили численні атаки в районах Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне Донецької області.

Південь

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області, а також Михайлівка Херсонської області та Херсон.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

пункт управління,

6 районів зосередження особового складу противника,

2 логістичних центри,

3 склади боєприпасів,

станцію РЕБ та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Що в окупації

У окремих населених пунктах захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства росіянами. Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку, вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам.

Раніше військовий експерт, полковник Петро Черник розповів, на що чекають ЗСУ, щоб почати контрнаступ, і від чого він залежить.

Військовий експерт Олександр Коваленко повідомляв, що окупанти символічно ідуть на штурм Бахмута через цвинтар, там і залишаються

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