РФ намагається прорвати оборону на Луганщині: на Сватівському та Кремінському напрямках йдуть тяжкі бої

Росіяни позвозили до Луганщини дуже величезну кількість нещодавно мобілізованих та засуджених.

Російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону в Луганській області.

Як розповів 4 листопада в ефірі телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, на Сватівському та Кремінському напрямках наразі тривають тяжкі бої.

"Після обстрілів стандартна тактика: відправляють підрозділ, до взводу, щоб вони йшли у наступ. Вони гинуть і відправляють одразу наступний, чи знову обстріл, і знову наступний. Там у нас така ситуація, що вони навіть загиблих не забирають. Другий чи третій підрозділ, який іде в наступ, вони йдуть по трупах своїх", - розповів очільник ОВА.

Він додав, що на Луганський напрямок Росія перекинула велику кількість мобілізованих.

Варто зазначити, що 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини. Він наголосив, що ЗСУ попри атаки росіян тримають оборону та продовжують контрнаступ. Він хоч і не такий швидкий, як на Харківщині, але просування на декілька кілометрів відбувається щодня.

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