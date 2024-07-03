РФ намагається проводити фронтальні атаки: де буде найбільша динаміка боїв у найближчі тижні – Defense Express

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Торецьк – є одним з напрямків, де ворог намагається проводити фронтальні атаки у напрямках Північного, Південного, Шумів, атакувати в бік Нью-Йорка, аби забезпечити просування в напрямку Торецька.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ця агломерація потім може впливати на ситуацію на південь від Часового Яру та на ситуацію в Покровську. Наразі маємо спробу противника використовувати всі накопичені резерви для фронтальних атак на Торецьк. Це відповідає стратегії противника щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області. Розуміємо, що зараз суттєво збільшилася інтенсивність бойових дій на цьому напрямку", - зауважив Згурець.

Експерт додав, що все буде залежати від того, наскільки вдасться знайти баланс між резервами наших сил і можливостями для знищення противника.

"Хоча противник також підтягуватиме резерви. Ділянки, які стосуються Торецька, Покровська та Часового Яру, є взаємопов'язаними. Тобто тут ми будемо бачити найбільшу динаміку в найближчі тижні", - резюмував Сергій Згурець.

Нагадаємо, зранку 3 липня армія РФ атакувала Україну ракетами й безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили 11 ворожих повітряних цілей. Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

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