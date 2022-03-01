РФ намагається рятувати економіку, витрачаючи трильйони на скуповування акцій російських компаній

Торги на фондовому ринку "Московської біржі" у понеділок та вівторок не проводяться.

РФ витратить частину Фонду національного добробуту на скуповування акцій російських компаній, які обвалилися на введенні безпрецедентно жорстких санкцій проти РФ.

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Розпорядження уряду про те, щоб направити на ці цілі в 2022 до 1 трлн рублів, підписано. Про це повідомляє Forbes, чиї джерела підтвердили справжність опублікованого виданням "Майський указ" документа. Розпорядження датоване ще суботою, 26 лютого.

Торги на фондовому ринку "Московської біржі" у понеділок та вівторок не проводяться.

Згідно з розпорядженням уряду, для купівлі акцій на ринку Мінфін має право залучати ВЕБ і "спеціалізовані фінансові організації".

Нагадаємо, що міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ до своєї системи для кількох російських фінансових систем.

Після впровадження санкцій курс рубля почав різко падати. Екперти пояснюють, що чекає Росію надалі - будуть обмеження на більшість фінансових операцій, у тому числі кредитування, ціни, на все без винятку, сильно полізуть вверх. Багато підприємств, як державних, так і приватних, почнуть скорочення робочих місць і заробітної плати. Різко зросте заборгованість по заробітній платі, а можливість купити вже звичну техніку впаде. Скоротять державне замовлення, включаючи оборонний сектор, інвестиції в інфраструктуру.