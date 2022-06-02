РФ намагається стримати наступ ЗСУ: у Генштабі розповіли, що роблять окупанти

РФ намагається стримати наступ ЗСУ: у Генштабі розповіли, що роблять окупанти

Російські окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ.

Російські армійці підірвали мости на Криворізькому напрямку в районах Давидового Броду та Великої Олександрівки, щоб не допустити контрнаступу українських захисників.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

Також, за його словами, окупанти перейшли до оборони на непідготовленому рубежі Давидів Брід – Білогірка – Андріївка.

Схожа ситуація на Харківщині, де росіяни зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів й стримуванні просування наших військ в бік державного кордону. Для зниження наступального потенціалу наших військ противник здійснює вогневий вплив з використанням як ствольної артилерії, так і реактивних систем залпового вогню.

Крім того РФ блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

"У Чорноморській операційній зоні ворог продовжує вживати заходів щодо блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Утримує в готовності до застосування два носії високоточної зброї, сумарний ракетний залп яких складає до 16 ракет морського базування типу "Калібр", – повідомив Олексій Громов.

Раніше Генштаб повідомив свіжі дані про кількість ракет, випущених Росією по Україні за час війни.

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