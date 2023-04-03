РФ намагається відновити репутацію бригади, яка провалила наступ на Вугледар - британська розвідка

Невдачі на фронті все частіше пов'язують з російським вищим військовим керівництвом.

Міністерство оборони Російської Федерації цілеспрямовано здійснює інформаційну операцію з відновлення репутації "елітної" бригади російських морпіхів, яка вже стала синонімом тотальних поразок РФ в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Насправді ж 155 бригада, ймовірно, переводилася в боєздатний статус не менше двох разів за останні шість місяців через те, що робила тактично помилкові лобові атаки біля Вугледара на Донеччині, вважають розвідники.

"Спроби Міноборони РФ відродити імідж бригади, ймовірно, відображають стурбованість тим, що її невдачі все частіше пов'язують із вищим військовим керівництвом Росії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 155 бригада зазнала великих втрат під час боїв за Вугледар. Командування окупантів посилало солдатів у лобові атаки, які закінчувалися провалом практично щоразу. Через це у російському інформаційному просторі зросла критика військового керівництва.

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