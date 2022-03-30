РФ намагається встановити контроль над територіями Донецької та Луганської областей - Міноборони

РФ намагається встановити контроль над територіями Донецької та Луганської областей - Міноборони

Основні зусилля противник спрямовує на оточення українських військ на сході України.

Війська Росії продовжують широкомасштабну збройну агресію проти України та намагається оточити та розгромити угруповання українських об’єднаних сил, встановити контроль за територіями Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в "Медіа Центр України".

Він зазначив, що ворог продовжує перегрупування своїх окупаційних військ для утримання зайнятих рубежів та готується до відновлення наступальних дій.

Росіяни не припиняють застосовувати високоточну зброю для знищення об’єктів критичної інфраструктури по всій території України.

"Також командування збройних сил росії вживає заходів щодо формування та відправлення підкріплення на території України та продовжує репресії проти місцевого населення та спроби створення органів окупаційної влади на тимчасово захопленими ним територіях", - сказав він.

Водночас через обмеженні можливості для наступу противник перекидає свої війська на більш важливі для нього напрямки.

"Основні зусилля від спрямовує на оточення українських військ на сході України та розширення контрольованих територій Луганської та Донецької області до їх адміністративної межі", - зазначає Мотузяник.

Нагадаємо, ФСБ "злила" українській розвідці дані про причетних до злочинів кадирівців в Україні.

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