РФ намагається втримати захоплені території та створити передумови для чергової угоди, яку все одно порушить – Єрмак

РФ намагається втримати захоплені території та створити передумови для чергової угоди, яку все одно порушить – Єрмак

Росія має звільнити наші території, включно з українським Кримом та українським Донбасом, наголошує радник керівника Офісу президента.

Метою України є найшвидше встановлення миру. Що довше триває ця війна, то більші ризики для всієї планети. Але цей мир має бути справедливим. Суверенітет і територіальна цілісність України – не тема для компромісів.

На цьому наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Єрмак підкреслив , що "Росія має звільнити наші території, включно з українським Кримом та українським Донбасом".

"Як ви бачите сьогодні, наступ росіян захлинається, вони переходять до оборони, намагаючись втримати захоплені території та створити передумови для чергової угоди, яку все одно невдовзі порушать. Як це було з двома Мінськими угодами. Для нас це неприпустимо", - резюмував він.

Нагадаємо, співробітники розвідки США скептично ставляться до того, що будь-яка зміна російської громадської думки проти війни Кремля в Україні, навіть драматична, вплине на переконання президента РФ Володимира Путіна припинити конфлікт.

Звернення від командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенка

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