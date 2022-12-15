РФ намагається втягнути Білорусь у війну, бо в неї є командирський склад, якого в ЗС РФ не залишилося: військовий експерт

Через втрати в Україні ЗС РФ залишилися без командирського складу.

Через великі втрати серед офіцерського складу в ЗС РФ Путін намагається втягнути Білорусь у війну, бо в неї є командирський склад.

Про це сказав військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі телеканалу FREEДОМ.

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За його словами, у Росії величезні людські ресурси, але є проблеми із забезпеченням та тими, хто буде ним командувати.

“Людський ресурс треба в щось одягнути, взути, чимось озброїти, нагодувати, кудись направити. І головне, щоб хтось ним командував. Тобто, ось це проблема для них, чому вони і намагаються якось затягнути Білорусь у цю авантюру”, — зазначив експерт.

За словами Ягуна, у Білорусі ще залишилися командири, які можуть керувати підрозділами.

“Наскільки вони можуть керувати — інше питання. Але ось саме є проблема з командним складом, молодшим, старшим командним складом, з командирами нижчої ланки, сержантами”, — сказав Ягун.

Він додав, що через наявність командирського складу в Білорусі РФ використовує її полігони для навчання.

Нагадаємо, що у Білорусі військових, яких викликали для "раптової перевірки боєготовності", від українського кордону перекинули знову до до місць постійної дислокації.