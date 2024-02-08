РФ намагається заблокувати Куп'янськ і зосереджує сили у напрямку Часового Яру – ЗСУ

Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку і зосереджують основні зусилля в районі населеного пункту Часів Яр. Також загарбники намагаються заблокувати Куп’янськ.

Про це керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомив у ефірі телемарафону 9 лютого.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля в напрямку населеного пункту Часів Яр. Ворог продовжує свої наступальні дії і влаштував протягом доби 498 обстрілів з усіх наявних видів озброєння.

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За добу на цьому напрямку відбулися вісім бойових зіткнень. Під час них українським військам вдалося знищити 123 окупантів та 73 одиниці зброї і військової техніки, зокрема пункт управління БПЛА. Крім того, сили оборони знищили 58 ворожих безпілотників.

Ситуація на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку за добу було 13 бойових зіткнень. Під час боїв ЗСУ ліквідували 239 окупантів, знищили і пошкодили 42 одинці озброєння та військової техніки ворога. Зокрема, йдеться про танки, БМП, БТР.

Крім того, українські захисники виявили та уразили сім укриттів та склад з боєприпасами росіян.

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Євлаш зазначив, що російська армія намагається прорвати українську оборону в районі населеного пункту Синьківка.

"По-перше, він є найближчим, по-друге – на базі будь-якого населеного пункуту можна розмістити і пункти управління, склади, особовий склад. Звичайно, це краще, ніж просто в полі. Тому для ворога залишається зараз це однією з ключових цілей. Паралельно з цим ворог намагається заблокувати Куп'янськ та підтягує туди свої резерви на заміну раніше втраченим", – розповів спікер ОСУВ "Хортиця".

До слова, окремі підрозділи Росгвардії провели оперативну передислокацію у прикордонні райони Бєлгородської області. За оцінками ISW, метою ворога можуть бути тактичні диверсійні транскордонні рейди на Харківщину, щоб відволікти та відкинути ЗСУ від напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Армія РФ тисне. Які шанси має ворог прорватися до Куп'янська і чим це загрожує | Гетьман

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