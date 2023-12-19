РФ намагається захопити Синьківку до Нового року: чому це село під Куп'янськом таке важливе для РФ

Військовий Денис Ярославський наголосив, що Синьківка – це невеликий населений пункт, але стратегічний.

У районі Синьківки на Куп'янському напрямку тривають важкі бої, окупанти намагаються захопити населений пункт до Нового року.

Про це заявив командир підрозділу ЗСУ з Куп'янського напрямку Денис Ярославський, передає "Еспресо".

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"У районі Синьківки тривають важкі бої. Ворог намагається захопити Синьківку до Нового року. Вже кілька разів була інформація від російських воєначальників, яка не відповідає дійсності, що росіяни взяли Синьківку. Але наші хлопці стоять там й не віддають жодного будинку", - пояснив Ярославський.

Він наголосив, що Синьківка – це невеликий населений пункт, але стратегічний.

Синьківка на карті / Фото: Deepstatemap

За його словами, росіяни у район Синьківки кидає на штурм позицій Сил оборони вагнерівців й "Шторм-Z".

"Їхні методи введення бою нам вже давно знайомі. Вони просувають вперед штурмові групи, а за ними створюють ешелоновану оборону. Для того щоб було куди відкотитися та підвозити БК", – підсумував Ярославський.

Раніше начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів, що під Куп’янськ ворог підтягує резерви, які тривалий час накопичував в районі Донецької області.

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