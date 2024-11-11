РФ намагається зайти до Курахового і вийти до важливих трас на Донеччині: чим це загрожує ЗСУ

Ситуація навколо міста Курахове в Донецькій області продовжує погіршуватися. Росіяни активно намагаються вийти на логістичні шляхи Сил оборони України.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Російські військові намагаються здійснити "огортання міста", заходячи з флангів. За інформацією аналітиків, загарбники штурмують позиції українських військових з півночі, півдня та сходу.

"Північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо щонайменше взяти під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню. З півдня рух здійснюється по дирекції Ясна Поляна-Максимівка-Трудове, де з постійним тиском і втратами росіяни мають просування", - йдеться у повідомленні DeepState.

Зазначається, що на півночі Курахового росіяни зосередили свою максимальну увагу на населеному пункті Сонцівка. Хоч окупанти мали успішну спробу увійти до села, але наразі ЗСУ знищують ворожу піхоту. Окрім того, тривають активні спроби окупантів дістатися населених пунктів Берестки та Старі Терни. Східна сторона штурмових дій також дається з успіхом росіянам.

Наступ російської на Курахове. Мапа DeepState станом на 11 листопада.

"Одночасно несприятлива обстановка складається в "кишені" в районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка. Адже росіяни ще більш активізувалися і постійно лізуть на позиції українських військових. Під час виходу ворога на трасу Н15, ця ділянка буде найнебезпечнішою для перебування. Такими діями втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу", - додають аналітики.

Нагадаємо, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" заявив, що російська армія підірвала Курахівську дамбу. Підтоплено багато сіл у напрямку села Багатир.

Читайте також:

Не рахуються із втратами! Росіяни на Курщині проводять м'ясні штурми!