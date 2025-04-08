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- Війна
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РФ намагається прорвати кордон, на Сумщині збільшилась "сіра" зона: деталі від DeepState
Окупанти намагаються закріпитися по всій довжині кордону.
У Сумській області між селами Басівка та Журавка збільшилась "сіра" зона.
Про це свідчать дані аналітичного проєкту DeepState.
Співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула повідомив “Суспільному”, що російська армія намагається прорвати кордон і закріпитися по всій його довжині.
"Ворог намагається прорвати кордон і закріпитися по всій довжині державного кордону від Журавки до КПП Суджа", - повідомив він.
Аналітик додав, що наразі бої тривають, українські військові щодня завдають вогневе ураження по ворогу.
Нагадаємо, 7 квітня РФ "прозвітувала", що захопила Басівку на Сумщині. Втім, речник ДПСУ Андрій Демченко спростовує заяви російських пропагандистів про захоплення села.