РФ намагається прорвати кордон, на Сумщині збільшилась "сіра" зона: деталі від DeepState

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У Сумській області між селами Басівка та Журавка збільшилась "сіра" зона.

Про це свідчать дані аналітичного проєкту DeepState.

Співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула повідомив “Суспільному”, що російська армія намагається прорвати кордон і закріпитися по всій його довжині.

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"Ворог намагається прорвати кордон і закріпитися по всій довжині державного кордону від Журавки до КПП Суджа", - повідомив він.

Аналітик додав, що наразі бої тривають, українські військові щодня завдають вогневе ураження по ворогу.

Нагадаємо, 7 квітня РФ "прозвітувала", що захопила Басівку на Сумщині. Втім, речник ДПСУ Андрій Демченко спростовує заяви російських пропагандистів про захоплення села.

Дата публікації 13:46, 07.04.25 Кількість переглядів 321 Кривий Ріг попрощався із девʼятирічним Германом, який загинув під час ракетного удару