РФ намагається розширити фронт на Харківщині: що відбувається

Війна в Україні

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Російські окупаційні війська намагаються розширити зону активних бойових дій на півночі Харківської області, зокрема на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, військовослужбовці бригади «Гарт» фіксують спроби російської піхоти прорватися в районі Артільного.

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У прикордонній службі зазначили, що після значних втрат під час попередніх штурмів окупанти змушені шукати нові ділянки для наступальних дій.

Водночас українські захисники завдають ударів по живій силі та техніці противника ще на початкових етапах висування.

«Прикордонники бригади „Гарт“ на Південно-Слобожанському напрямку фіксують спроби ворожої піхоти прорватися в районі Артільного. Після великих втрат у попередніх штурмах окупанти шукають нові ділянки, але прикордонники знищують їх особовий склад і техніку ще на початку висування, як на українській території, так і у ворожому тилу», — повідомили у Держприкордонслужбі.

Раніше повідомлялося, що Росія до осені може посилити північний напрямок і перекинути нові сили.

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