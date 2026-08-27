РФ намагається «розтягнути» українську ППО: як працює нова схема ударів

Ракета (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Російські війська комбінують різні типи ударів по Україні, намагаючись перевантажити або максимально розтягнути систему протиповітряної оборони. Для цього РФ застосовує як концентровані атаки по одному місту, так і одночасні удари по різних регіонах.

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Лакійчук в ефірі “Київ 24”.

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За його словами, один зі сценаріїв передбачає концентрований удар, коли велику кількість ракет і безпілотників одночасно спрямовують на одне місто чи район.

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«Мета таких ударів — перевантажити протиповітряну оборону. І це дозволить більшій кількості ракет і дронів досягти своїх цілей», — пояснив експерт.

Інший варіант — розосереджена атака, коли росіяни майже одночасно б’ють по різних містах України. За словами Лакійчука, один із таких прикладів — одночасні удари по Києву, Дніпру, Запоріжжю та Кривому Рогу.

Таким чином РФ намагається змусити українську ППО працювати одразу на багатьох напрямках і розосереджувати наявні засоби.

Росія може чергувати типи атак

Лакійчук зазначив, що російські військові також враховують наявність в України засобів протидії балістичним ракетам. На його думку, РФ може намагатися бити там, де таких систем менше, а після розосереджених атак знову перейти до концентрованого удару по одному місту.

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Окремо експерт звернув увагу на поєднання балістичних ракет із реактивними безпілотниками. Під час першої хвилі атаки їх застосовували одночасно та скоординовано в часі.

За словами Лакійчука, реактивні дрони — від реактивних «Шахедів» до «Бандеролей» — дедалі частіше виконують функції, які раніше покладалися переважно на крилаті ракети зі стратегічної авіації або морські «Калібри».

Таким чином Росія намагається комбінувати різні засоби ураження та змінювати географію ударів, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня окупанти атакували Київщину, внаслідок чого у Бориспільському районі спалахнула сильна пожежа на складських приміщеннях, попередньо — на комплексі ROZETKA. Постраждали двоє мешканців — 15-річна дівчина та 73-річна жінка. Руйнувань і пошкоджень зазнали склади у Фастівському районі та приватні будинки у Броварському, Вишгородському та Бориспільському районах.

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