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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

РФ намагається відрізати Костянтинівку: експерт попередив про небезпечний задум ворога

Російські підрозділи вже мають закріплені позиції на околицях Костянтинівки та намагаються одночасно просуватися із західного і східного напрямків.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Костянтинівка

Костянтинівка / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

У Костянтинівці Донецької області тривають міські бої. Російські війська намагаються проникнути до міста з різних напрямків і відрізати промислову зону від інших районів, щоб уникнути тривалих боїв на її території.

Про це в етері Еспресо розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

За його словами, російські підрозділи вже мають закріплені позиції на околицях Костянтинівки та намагаються одночасно просуватися із західного і східного напрямків.

«Почались бої в Костянтинівці, міські бої, так, росіяни знаходяться на околицях, в них є закріплені позиції на околицях Костянтинівки з західної, зі східної частини міста, вони намагаються інфільтруватися одночасно», — сказав Коваленко.

Експерт пояснив, що однією з головних цілей окупантів є перерізання Північного шляхопроводу в районі вулиці Бельгійської.

«Це їм необхідно, щоб повністю ізолювати Костянтинівську промислову зону», — зазначив він.

За словами Коваленка, промислова зона займає значну частину міста вздовж річки Кривий Торець і є складною ділянкою для ведення штурмових дій.

Він наголосив, що російські війська традиційно стикаються з труднощами під час боїв у великих містах, а особливо — на території промислових підприємств.

«Зараз вони намагаються своїми інфільтраціями створити умови для перерізання і відрізання промислової зони від північної частини міста і її ізоляції, щоб не довелось за неї вести більш довші бої», — пояснив оглядач.

Також Коваленко звернув увагу на зміну тактики окупаційних військ. За його словами, росіяни дедалі частіше використовують не малі штурмові групи, а фактично поодиноких військових або групи з двох осіб.

«Раніше це називалось малі тактичні групи, зараз це вже можна назвати мікротактична група. Вони діють вже не по три-чотири чи чотири-п’ять осіб. Вони відправляють поодиноких штурмовиків або двійки», — розповів він.

За словами експерта, таким чином окупанти намагаються зменшити свою помітність і ускладнити роботу українських операторів дронів.

Водночас він наголосив, що попри невелику чисельність таких груп, атаки відбуваються безперервно.

«Вони це роблять постійно 24/7, хвиля за хвилею. Такі групи відправляються майже кожну хвилину з метою інфільтрації. Тому кількісно їх все одно досить багато», — підсумував Коваленко.

Раніше повідомлялося, що військовий експерт Костянтин Машовець озвучив песимістичний прогноз, заявивши про високу ймовірність втрати контролю над Костянтинівкою вже протягом червня-липня.

Ми раніше інформували, що ситуація в Костянтинівці Донецької області залишається вкрай складною, однак українські військові вживають заходів для стабілізації оборони та зменшення просування російських штурмових груп.

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Дата публікації
Кількість переглядів
24
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