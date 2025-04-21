Сирський під час візиту на Сумщину / © Олександр Сирський

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На Сумщині тривають інтенсивні бойові дії в районах поблизу державного кордону, а також на території РФ.

Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський під час візиту до Сумської області.

За його словами, окупанти намагаються вибити ЗСУ з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Своєю чергою Сили оборони в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку.

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«Свою роботу я спланував саме на цьому напрямку, з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання. Незадовго до Великодня, в ході роботи, зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, на місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів», — розповів Сирський.

Також головком ЗСУ обговорив з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів.

«Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника», — підсумував він.

Раніше в ДПСУ розповіли, як Росія намагається створити "сіру зону" на Сумщині.