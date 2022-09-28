"РФ напала на Україну. Ми не сліпі!": на мітингу російські жінки змусили втікати чиновника

Після семи місяців війни в Україні жінки із Північно-Кавказького кругу Російської Федерації прозріли, коли їхніх чоловіків почали примусово забирати на війну.

У Кабардино-Балкарії під час мітингу проти мобілізації жінки змусили втікати місцевого чиновника після дискусії, що Росія напала на Україну. Посадовцю не було, що сказати у відповідь.

Відео з акції протесту опублікувало Радіо Свобода.

Також читайте Що робити жителям Криму в разі мобілізації до армії РФ: у прокуратурі дали поради

"Весь світ не заважає, а РФ повинна влізти скрізь. Росія одна з великих ядерних держав, боїться, що нападе Україна. Росія напала на Україну. Ми не сліпі!. Росія перебуває на чужій території ", – заявили жінки представникам влади.

Чиновник не знав, як виправдовуватися, та вирішив залишити мітинг, сказавши: "Я не хочу брати участь у такому діалозі".

Також на мітингу в Дагестані, який триває уже декілька днів, російські жінки скандують: "Ні війні!".

Нагадаємо, у Москві призовник побив поліцейського, який намагався вручити йому повістку.

Мобілізація та військовий стан в Росії: як призов рашистів вплине на лінію фронту | Снєригьов

Читайте також: